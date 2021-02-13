Kemal Ademi: 'Altay çok iyi bir kaleci'

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Karagümrük'te santrfor oyuncusu Kemal Ademi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Altay Bayındır'ın performansını öven Ademi, "Altay, çok iyi bir kaleci. 2-3 tane çok kritik kurtarış yaptı. Bunu Türkiye biliyor. Hatay maçında da böyleydi. Golü atsam daha farklı olabilirdi ama olmadı. Özel bir maçtı benim için. Kazanmak istiyorduk. Bir gol bulduk, arkası da geldi ama gol sayılmadı." dedi.



