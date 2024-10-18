Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu: 'Hedefimiz play off'

Ankara Keçiörengücü Başkanı, Trendyol 1. Lig'de sezonu kesinlikle play-off içinde tamamlamak istediklerini söyledi.Tahiroğlu, eflatun-beyazlı ekibin Yenimahalle'deki yeni tesislerinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi ile 13 puan toplayarak 7. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü'nün bu sezon yenilendiğini belirten Tahiroğlu, şöyle konuştu:Şu anda ligin birinci sırasındaki Kocaelispor'dan 3 puan geride olduklarını hatırlatan Tahiroğlu,dedi.Başkent takımlarıyla Ankara Keçiörengücü'nün rekabetine ilişkin de Tahiroğlu,diye konuştu.Süper Lig'e İstanbul takımlarının damga vurması ve bir başkent takımının Süper Lig şampiyonluk kupasını neden kaldıramadığına yönelik soruya da Tahiroğlu, şöyle yanıtladı:Takımın başına getirilen teknik direktör Ersan Parlatan'ın ve oyuncuların uyumuna ilişkin de Tahiroğlu,dedi.Yeni transferlerden de büyük oranda memnun kaldıklarını dile getiren Tahiroğlu, Ankara Keçiörengücü'nün sporcu yetiştirip büyük takımlara transfer etmesi ile ilgili iseifadelerini kullandı.Keçiörengücü'nün futbol okullarına yönelik de bilgi veren Tahiroğlu, şöyle devam etti:Takımın antrenmanlarını, kamplarını devamlı takip ettiğini aktaran Tahiroğlu,şeklinde konuştu.Tahiroğlu, ligin 9. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Esenler Erokspor maçı için dededi.Son olarak Tahiroğlu, UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tarihi galibiyetinden ötürü tebrik ettiğini belirterek,ifadelerini kullandı.