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KCP: "LeBron'dan çok şey istiyoruz..."

Los Angeles Lakers guardı Kentavious Caldwell-Pope, Lakers'ın Anthony Davis'in sakatlığından bu yana LeBron James'e çok fazla baskı uyguladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Kentavious Caldwell-Pope, Lakers'ın Anthony Davis'in sakatlığından bu yana LeBron James'e çok fazla baskı uyguladığını söyledi.

Caldwell-Pope Lakers Daily'ye, Davis'in dört hafta kadro dışında olacağından ötürü, Lakers'ın James'den çok şey yapmasını istediğini belirtti:

"Son birkaç maçta, Bron'a çok şey yüklendiğini hissediyorum. Ondan ne elde edeceğimizi zaten biliyoruz. Bu yüzden hepimiz aynı şekilde bastırarak oynamaya devam etmeli ve basketbol dışında kafamızı hiçbir şeye yormamalıyız.

Ona olabildiğince yardım etmeye çalışıyoruz ve bunu olabildiğince kusursuz bir şekilde yapmak istiyoruz. Onunla sahadayken veya üzerinden bir hücum seti yürüttüğümüzde çok fazla hata yapmamaya uğraşıyoruz. Bron'dan çok şey istiyoruz; o da bize her maçta çok şey veriyor.

Rol oyuncuları olarak, 'elimizde kim varsa' zihniyetiyle hazır olmalı ve odaklı kalmamız gerek."

Caldwell-Pope ve Lakers, Batı'da 22-9 derecesiyle üçüncü sıraya düştü ve şu anda iki maçlık bir mağlubiyet serisinin içinde.


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