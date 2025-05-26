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Kazakistan'da sahne Kubilay Alcu'nun!

Yenilgisiz boksör Kubilay Alcu, Kazakistan'da 1 Haziran günü Aroby ile ringe çıkacak.

calendar 26 Mayıs 2025 13:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kazakistan'da sahne Kubilay Alcu'nun!
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Muğla Fethiyeli yenilgisiz boksör Kubilay Alcu, 1 Haziran Pazar günü Kazakistan'da 17'nci profesyonel boks maçına çıkacak.

Profesyonel boksta namağlup UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, UBO Dünya, WBC (Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu olan 30 yaşındaki sporcu, Kazakistan'da düzenlenecek olan Şampiyonların Tacı Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi'nde rakibi Aroby ile ringe çıkacak.

Türk bayrağını Kazakistan'da gururla dalgalandırmak istediğini söyleyen Kubilay Alcu, "Adımı dünya sıralamasına yazdırdım. Dünya boks sıralamasında (Boxrec) 89'uncu sırada, Türkiye'de kendi kilogramımda ise birinci sıradayım. Ülkemizi, Muğla ve Fethiye'mizi Kazakistan'da temsil edeceğim. Her zaman beni destekleyen başta Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya ve Fethiye halkına çok teşekkür ederim" dedi.


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