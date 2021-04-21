Kayserispor'da 'istifa' sesleri!

Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan ve küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan Hes Kablo Kayserispor'da istifa sesleri yükselmeye başladı.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da 'istifa' sesleri!
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21 Nisan 2021 11:45
Yapılan transferler, getirilen ve gönderilen teknik direktörler derken 36 haftayı geride bırakan Hes Kablo Kayserispor, birbiri ardına sancılı geçirdiği haftalarla birlikte kümede kalma savaşı veriyor. Başkan Berna Gözbaşı ve ekibine olan güvenin kalmadığı Kayseri'de taraftarlar istifa bekliyor.

Başkan Gözbaşı'nın artık istifa etmesi gerektiğini sosyal paylaşım sitelerinden duyurmaya çalışan taraftarlar, "Kayseri şehrini, taraftarı üzdüğünüz yeter. İstifa edin. Bırakın gidin." Şeklinde tepkilerini dile getiriyorlar.

Seslerini yükselten ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun da gönderilmesi gerektiğine inanıyorlar.

Haber: Faruk Aydemir



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