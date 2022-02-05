Kayserispor'un evinde bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-3 yenen Yukatel Kayserispor, evindeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.



Sahasında rakiplerine galibiyet sevincini unutturan Kayseri temsilcisi, ligin 11. haftasında ağırladı Fatih Karagümrük maçından aldığı 2-1'lik galibiyetle seriye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçla birlikte evinde oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazandı, 2'sinde de berabere kaldı.



Kayserispor, son 8 iç saha maçında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-1, Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Altay ve Medipol Başakşehir FK'yi 1-0, Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi, Göztepe ile 1-1, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.





İLGİLİ VİDEO