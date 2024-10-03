Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu duyurdu

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu duyurdu
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03 Ekim 2024 15:46
Son güncelleme 03 Ekim 2024 20:45
Teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevini bırakmasının ardından arayışlarını sürdüren Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını duyurdu.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu'na hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." 

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, dün ilk olarak Kayserispor'un eski teknik direktörü Recep Uçar ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından arayışlarını sürdüren kulüp, bugün de Gençlerbirliği'nin eski çalıştırıcısı Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti.

Kaloğlu ile görüşmelerin ardından 43 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Teknik direktörlük kariyerine Altay'da altyapı sorumlusu olarak başlayan Kaloğlu, Altay'ı da yaklaşık bir yıl çalıştırdıktan sonra Gençlerbirliği'nin başına geçti.

Burada da bir yıl görev yapan Kaloğlu, 30 Haziran 2024'te görevinden ayrıldı.

 
 
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