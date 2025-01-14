Kayserispor Sinan Kaloğlu için toplanıyor

Kayserispor yönetimi, Samsunspor mağlubiyetinin ardından geleceği tartışılan Sinan Kaloğlu için toplanma kararı aldı.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor Sinan Kaloğlu için toplanıyor
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14 Ocak 2025 11:28
Kayserispor yönetimi, takımın son haftalardaki kötü performansı üzerine teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun geleceğini belirlemek için Çarşamba günü bir toplantı yapacak.

Sezon başından bu yana eldeki kısıtlı imkanlarla takımın başarısı için çaba gösteren Kaloğlu'nun görevde kalıp kalmayacağı, bu toplantıda alınacak kararla netleşecek.

Son olarak Samsunspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Kaloğlu için yönetimin "ya tamam ya devam" kararı alması bekleniyor. Bu kararın ardından Kayserispor'un gelecek rotası da şekillenecek.

Kaynak: Faruk Aydemir

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