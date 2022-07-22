Kayserispor'a altyapıdan takviye

Kayserispor, altyapıdan yetişen Baran Ali Gezek ile profesyonel kontrat imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'a altyapıdan takviye
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22 Temmuz 2022 19:33
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, altyapısında yetişen oyuncusu Baran Ali Gezek ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol akademisi bünyesinde bulunan genç futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

16 yaşındaki oyuncu orta sahada görev yapıyor.

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