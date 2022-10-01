Kayseri'de tartışılan an!

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi.

Haber; Sporx.com
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Kayseri'de tartışılan an!
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01 Ekim 2022 17:20
Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki maçta çok konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 9. dakikasında Mensah, savunmanın arkasına sarkan Mame Thiam'ı düşündü. Thiam'dan önce Larsen topu almak isterken ondan seken top Thiam'ın önünde kaldı ve Senegalli futbolcu topu ağlara gönderdi.

Thiam'ın golü için ofsayt bayrağı kalkerken, Kayserisporlu futbolcular Larsen'in topla bilinçli oynadığı şeklinde itirazda bulundu.

VAR kontrolünün ardından Thiam'ın golü geçerli sayılmadı.

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