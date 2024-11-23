Kayseri'de penaltı kararı!

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı maçta 5. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, topu ağlara gönderdi.

Haber; Sporx.com
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Kayseri'de penaltı kararı!
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23 Kasım 2024 16:10
Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 5. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada ceza sahasında Gökhan Sazdağı'ndan sıyrılmak isteyen Filip Kostic, yerde kaldı.

Hakem Direnç Tonusluoğlu, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Bir süre VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile de konuşan hakem Tonusluoğlu, penaltı kararında kaldı.

Fenerbahçe'de topun başına geçen Dusan Tadic, 7. dakikada takımını öne geçirdi.

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