Kayakla atlamada hedef iki olimpiyat kotası

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama Milli Takımı'nın hedefinin 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na iki kota almak olduğunu söyledi.



Türkiye'yi ilk kez kayakla atlama branşında ilk kez 2018 Pyeongchang Oyunları'nda temsil eden İpçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım olarak yoğun bir süreç içerisine gireceklerini belirterek, 4-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak olimpiyatlar öncesi ikin kota almak için kasım ayından itibaren çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.



2022 Pekin öncesinde takvimdeki dünya kupası yarışmalarına katılarak Türkiye'ye iki olimpiyat kotası kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan İpçioğlu, "2018'e mücadele ettim ve kayakla atlama dünya tarihinde olimpiyatlarda yer alan ilk Türk sporcu oldum. Olimpiyatlarda ikinci kez ülkemi temsil edeceğime inanıyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 2022 Pekin ülkemiz adına tarihi bir olimpiyat olacak." ifadelerini kullandı.





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