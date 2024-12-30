Kat Kerkhofs: "Plan yapamıyoruz"

Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Belçikalı futbolcunun geleceğiyle ilgili netlik istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kat Kerkhofs: 'Plan yapamıyoruz'
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30 Aralık 2024 16:12
Galatasaray'da sözleşmesi geçen sezon sonunda biten ve yeni sözleşme imzalanan Dries Mertens konusunda bir kez daha belirsizlik yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların sergilediği performansla devam etmesini istediği Mertens, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle futbolu bırakıp bırakmayacağına yönelik soruya, "Göreceğiz" yanıtını vermişti.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

37 yaşındaki futbolcunun eşi Kat Kerkhofs'tan Mertens için açıklama geldi. Kerkhofs, Mertens'in geleceğiyle ilgili netlik beklediğini söyledi. Kat Kerkhofs, "Mertens'in futbol kariyeri nedeniyle planlama yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a 2022 yazında imza atan Mertens, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 109 maçta 24 gol attı ve 35 asist yaptı.

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