Kasımpaşa, yeni hocasını açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü açıkladı.
İstanbul ekibi, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.
Uğurlu, daha önce de Kasımpaşa'da görev yapmıştı. 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, 24 maçta, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.
İstanbul ekibi, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.
Uğurlu, daha önce de Kasımpaşa'da görev yapmıştı. 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, 24 maçta, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.
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