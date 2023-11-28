Kasımpaşa, yeni hocasını açıkladı!

Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in ardından teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, yeni hocasını açıkladı!
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28 Kasım 2023 16:41
Son güncelleme 28 Kasım 2023 16:54
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü açıkladı.

İstanbul ekibi, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.

Uğurlu, daha önce de Kasımpaşa'da görev yapmıştı. 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, 24 maçta, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

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