Kasımpaşa: "Maçın önemi çok büyüktü"

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa: 'Maçın önemi çok büyüktü'
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15 Mart 2025 19:09
Son güncelleme 15 Mart 2025 19:10
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, oyuncularının haftayı 3 puan arzusuyla geçirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, "Burak hocayla belli bir oyun oynamaya, felsefe değişikliği yapmaya çalışıyoruz. Daha çok topa sahip olan daha fazla hücum eden takım olmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bunu puanlarla süslememiz zorlaşmıştı. Geçen haftadan sonra bu maçın bizim için önemi büyüktü. Oyuncularımız istekliydi, 3 puan arzusuyla haftayı geçirdiler. Maçta da böyle bir oyun ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Serhat Sütlü, Alanyaspor'un yüksek toplarla etkili olmaya çalıştığını anlatarak, "Kalemizi gole kapatmaya çalıştık. Daha önce kolay yediğimiz golleri birlikte oynayarak azalttık. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. Kalabalık bir savunma sergiledik. Oynayanlar ve sonradan girenlerin katkısı istediğimiz sonucu almamızı sağladı. Gole dönüştüremediğimiz pozisyonlar var. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

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