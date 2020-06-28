Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor
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28 Haziran 2020 14:04
Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, yarın (29 Haziran) deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan Kasımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sırada girdi. Bu süreçte topladığı 16 puanla küme düşme hattından uzaklaşan lacivert-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa'da sarı kart cezası bulunan Mickael Tirpan, müsabakada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.



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