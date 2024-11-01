Kasımpaşa'dan Beşiktaş maçı için açıklama

Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan Sadık Çiftpınar, Beşiktaş maçıyla ilgili HT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Yasin Özcan, "Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık. Son maçı kaybettik ama o maçı kenara bırakıp yeni bir motivasyonla bu maça hazırlandık. Çok iyi çalıştık. Psikolojik ve fiziksel olarak hazırız. Sahada savaşıp 3 puanı alacağımızdan ben eminim." dedi.



Sadık Çiftpınar ise, "Geçen sene 2 maçta 6 puan aldık Beşiktaş'a karşı ama bu sene çok daha farklı bir Beşiktaş var. Sezon sonuna kadar yarışın içinde olacaklarını tahmin ediyorum. Çok kaliteli oyuncuları var ama biz de geçen sezon ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kaliteli bir takımız, çok iyi bir birlikteliğimiz var. Zor bir atmosfer, zor bir deplasman olacak ama biz geçen sene orada kazanmış bir takım olarak iyi bir mücadele sergileyip, bize yakışan mücadeleyi verip, en az hatayla puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Bunu yapacak kalitemiz ve gücümüz var. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Kim oynarsa oynasın Kasımpaşa takımının elinden geleni yapıp, kendine yakışan mücadeleyi vereceğini temenni ediyorum." sözlerini sarf etti.



