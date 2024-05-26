Kasımpaşa - Beşiktaş: İlk 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa - Beşiktaş: İlk 11'ler
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26 Mayıs 2024 17:50
Son güncelleme 26 Mayıs 2024 18:06
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Masuaku, Demir Ege, Chamberlain, Fahri Kerem, Mustafa Erhan, Semih, Cenk.

Kasımpaşa'nın 11'i: Gianniotis, Sadık, Porozo, Gökhan, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa.

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BEŞİKTAŞ GARANTİLEDİ

Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

KASIMPAŞA'DA SON DURUM

Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı.

Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor.

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.

İLK MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI

Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

 
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