Karşıyaka'ya yeni umut!

4 kuşaktır Karşıyaka forması giyen Recep Umut, futbolculuk ve antrenörlük yıllarının ardından teknik direktör olarak da TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki şampiyonluk yarışında yeşil-kırmızılılara umut oldu.

Amcası, kuzeni, kendisi ve oğlu Karşıyaka'da 4 farklı kuşak olarak takımda oynayan Recep Umut, yuvaya teknik sorumlu olarak dönmenin gururunu yaşadı. Recep Umut'un amcası Nihat Umut, yıllarca kulüpte futbolcu olarak forma giydikten sonra 2010'da bir süre takımı çalıştırdı. Recep Umut, ikinci kuşak olarak 1985 ve 1994 yılları arasında 9 sezon oynadığı yeşil-kırmızılarda 2 şampiyonluk yaşadı.

Nihat Umut'un oğlu Emrah Umut, 2000'de altyapısından çıktığı Kaf-Kaf'tan 2004'te Galatasaray'a transfer oldu. Recep Umut'un oğlu Bartu da 2007'de altyapısına adım attığı kulüpten 2019'da yıllarca A takım kadrosunda yer aldıktan sonra ayrıldı.

Futbolu bıraktıktan sonra Karşıyaka'da 6 farklı teknik direktörün yanında 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de antrenörlük yaparken oğluyla da aynı çatı altında yer alan, yıllarca Cihat Arslan'ın yardımcısı olarak Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi tecrübeleri yaşayan 56 yaşındaki Recep Umut, bu sezon yuvasında bulduğu teknik direktörlük fırsatını ise iyi kullandı.

Karşıyaka ligde 3 hafta galibiyete hasret kalıp zirvenin uzağına düşmüşken birçok kariyerli teknik direktörün arısında takımın emanet edildiği Recep Umut, 2 maçta 2 galibiyetle takımın şampiyonluk umutlarını yeşertti.

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