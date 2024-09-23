Karşıyaka'ya basketbolda önemli misafirler

Karşıyaka, TBF seçimleri öncesi Başkan Hidayet Türkoğlu ve aday Efe Aydan'ı ayrı ayrı ağırladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'ya basketbolda önemli misafirler
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23 Eylül 2024 13:26
Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin iddialı kulübü Karşıyaka, yaklaşan Basketbol Federasyonu (TBF) seçimleri öncesi TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve başkanlığa adaylığını koyan Efe Aydan'ı ağırladı.

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan, 8 Ekim'de yapılacak genel kurul öncesi aynı gün ayrı ayrı yeşil-kırmızılıları ziyaret etti. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Karşıyaka yönetimiyle buluşan Hidayet Türkoğlu'na TBF yönetiminden Hüseyin Beşok eşlik etti. Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, basketbol şubesinin patronu Nazım Torbaoğlu, Genel Menajer Haluk Yıldırım ve Selim Çınar, yönetimden Mehmet Yaya ile Kazım Türk, ziyarette hazır bulundu.
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