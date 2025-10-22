22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Karşıyaka potasında Hakan Safi heyecanı

Karşıyaka'da Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi'nin takıma destek vereceği iddiası heyecan yarattı.

calendar 22 Ekim 2025 13:39
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Karşıyaka potasında Hakan Safi heyecanı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26 yıllık isim sponsorunu kaybettikten sonra son iki sezondur sponsorsuz kalan Karşıyaka'da Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi'nin takıma destek vereceği iddiası heyecan yarattı.

Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığında yöneticilik yapmasına rağmen ligde Beşiktaş ve Kocaelispor'a da holdingi aracılığıyla reklam katkısı sağlayan Safi'ye Karşıyaka'ya sponsor olması için teklif götürüldüğü öğrenildi.

Hakan Safi'nin İzmir'in ve Basketbol Süper Ligi'nin en köklü kulübü Karşıyaka'ya destek verme fikrini değerlendirme aşamasında olduğu iddia edildi.

Hakan Safi, sezon başında futbolda A Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.

