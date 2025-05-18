Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu TOFAŞ mağlubiyetiyle kapatan Karşıyaka, kötü bir performans ortaya koyduğu sezonda 12. kez play-off dışında kaldı.



Sezona başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Türkiye'de ve Avrupa'da iddialı bir şekilde başlayan Karşıyaka, Yaşar Holding bünyesindeki Pınar'ın isim sponsorluğunu kaldırmasının ardından yeni bir sponsor bulamadı. 29 Ekim 2024'te kulübün futbol şube sorumlusu Gökhan Şensan'ın vefat etmesinin ardından basketbol şube yöneticileri Tamer Ustaoğlu ve Nazım Torbaoğlu görevlerinden ayrıldı.



Ekonomik sorunların artmasıyla bazı oyuncular başka takımlara giderken, yeşil-kırmızılı ekibin başantrenörü Sarıca da görevini bıraktı. Sezon başındaki tüm yabancı oyuncuların ayrıldığı yeşil-kırmızılı ekipte Sarıca'dan sonra yardımcı antrenörler Rüçhan Tamsöz ve Sinan Aksoylar'dan sonra takımın başına Ahmet Çakı getirildi.



Bitime 2 hafta kalaya kadar ligden düşme ihtimali bulunan yeşil-kırmızılı ekip, ligde kalmayı başardı. İzmir temsilcisi, normal sezonu 11 galibiyet ve 19 yenilgiyle kapattı.



