Karşıyaka'da Yasin Ozan ilk haftalarda yok

Karşıyaka'da geçen sezon çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan golcü Yasin Ozan, yeni sezonun ilk haftalarını kaçıracak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Yasin Ozan ilk haftalarda yok
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22 Ağustos 2024 14:31
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Karşıyaka'da geçen sezon çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan golcü Yasin Ozan, yeni sezonun ilk haftalarını kaçıracak. Geçen yıldan kadroda kalan tek golcü olan 33 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 17 Şubat'ta oynanan Batman Petrolspor karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Çapraz bağları kopup ameliyat olan Yasin, sezonun kalan bölümünde forma giyemedi.

Yeni sezon öncesi antrenmanlarda güç depolayan futbolcu eylül ayında takım çalışmalarına başlayacak. Hazırlık maçlarında forma giyemeyen golcü ilk haftaları kaçırdıktan sonra formasına kavuşacak. Yasin Ozan sakatlanana kadar 19 maçta attığı 9 golle takımın en skorer ismi olmuştu.

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