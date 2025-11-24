24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Karşıyaka'da Ergüllü'ye SGK şoku

Biriken borçlar yüzünden SGK'dan ödeme tebligatı alan Karşıyaka eski başkanı İlker Ergüllü çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Kasım 2025 15:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tarihinin en ağır borç yüküyle mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü'nde eski başkan İlker Ergüllü'ye kulübün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarıyla ilgili ödeme talimatı geldi. Yeşil-kırmızılılarda Ocak 2024-Mayıs 2025 arasında toplam 1,5 yıl başkanlığı yürüten Ergüllü, kulübün geçen sene temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarındaki 700 bin TL tutarında SGK borcundan sorumlu tutuldu. Kulübün SGK borçlarını ödemesi için tebligat alan İlker Ergüllü mahkemeden yürütmeyi durdurma talep etse de talebi kabul edilmedi. Ergüllü'ye yönetimi dönemindeki yeşil-kırmızılıların 4 aylık SGK borcunu bireysel olarak ödemezse haciz işlemi başlatılabileceği öğrenildi.

Karşıyaka'da daha önce 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan dönemler için kulübün 95 milyon TL'ye ulaşan vergi borcu nedeniyle Çiğli Vergi Dairesi'nden başkan ve yöneticilere ödeme talimatları gitmiş, mahkemeye başvuran eski yöneticiler yürütmeyi durdurma kararı çıkartmıştı. Yıllardır biriken geçmiş tarihli kamu borçlarını 2023 yılında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 120 ay taksitlendiren Karşıyaka'nın borç yapılandırması ise mevcut yönetim döneminde ödeme yapılamayınca geçen temmuz ayında bozulmuştu.

İLKER ERGÜLLÜ: "ÖDEME TEBLİGATIYLA KARŞILAŞMAK BENİ SPORDAN DA KARŞIYAKA'DAN DA SOĞUTUYOR"


SGK'dan yalnız kendisine ödeme talimatı geldiğini doğrulayan İlker Ergüllü, büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını söyledi. Bu sezon halen voleybol şubesine isim sponsorluğu, basketbola da maaş ödemesi desteği veren Ergüllü, "Yıllarca bütün sponsorlar bile sadece net maaşları ödedi. Sporculara sponsorların yaptığı ödemelerden oluşan vergi ve SGK borçlarını kulüp üstlendi. Şimdiye kadar hiçbir başkana bireysel olarak SGK ödemesi çıkmadı. Yıllarca 100 milyon TL'ye yakın birikmiş SGK borcundan sadece benim dönemime ait kısmının takip edilip bana haciz gelmesinin altında ne var acaba? Hem mali olarak kulübe büyük destek verip hem bu sezon da voleybola sponsor olurken ödeme tebligatıyla karşılaşmak beni spordan da Karşıyaka'dan da soğutuyor" dedi. Karşıyaka'ya daha önce 2023-2024 sezonundaki başkanlığı döneminde verdiği 21 milyon TL alacağını bağışlayan Ergüllü, geçen sezondan 67 milyon TL alacağı için Aralık 2024'te icra takibi başlatmasına rağmen yönetimle sponsorluk anlaşmasına varıp bu miktarı da talep etmemişti.

