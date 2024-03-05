Karşıyaka'da Enes Nalbantoğlu taraftarlarla barıştı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Silifke Belediyespor galibiyetiyle şampiyonluk ve ikincilik yarışına tutunan Karşıyaka'da Enes Nalbantoğlu, son 3 maçı boş geçmeyerek taraftarla arasındaki buzları eritti.



Kaf-Kaf'ta sezonun ilk yarısında 6 kez ağları sarsarak 7 gol atan Yasin Ozan'dan sonra en skorer isim olan Enes, devrenin son haftasında Sapanca Gençlikspor'a attığı gol sonrası maçta kendisine küfürlü tepkide bulunan tribündeki bir taraftara aynı şekilde uzun süre karşılık verince tepki aldı. Tribünlerin sırt çevirdiği Enes, yönetimin arkasında durmasıyla taraftarlardan ve camiadan özür dileyip takımda kaldı.



İkinci yarının ilk haftasında cezalı olup ardından iki maçta kısa süre alabilen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, son haftalarda 11'e döndü. Enes, son 3 maçta 3 gol atarken, Silifke önünde şık bir vuruşla rakibin kilidini açıp 2-0'lık galibiyette büyük pay sahibi oldu.



Özellikle Silifke'ye attığı golden sonra taraftarın bağrına bastığı futbolcu, 9 gole ulaşarak grupta gol krallığı yarışında da zirveye ortak oldu. Grupta Karşıyaka'nın çapraz bağları kopunca sezonu kapatan santrforu Yasin Ozan ve Anadolu Üniversitesi'nden İbrahim Zeytin'in de 9'ar golü bulunuyor.





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