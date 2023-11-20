Karim Benzema: ''Arabistan ikinci ülkem''

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Karim Benzema: ''Arabistan ikinci ülkem''
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20 Kasım 2023 20:41
Sezon başında flaş bir kararla Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Karim Benzema'dan Suudi Arabistan ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi. 

Al Ittihad'da forma giyen yıldız oyuncu, "Suudi Arabistan'da sporu seven bu harika insanların arasında olduğum için çok mutluyum. Suudi Arabistan'a sadece futbol oynamak için değil, çok büyük devasa bir spor projesi için geldim.'' dedi.

Arabistan'ı ikinci ülkesi gibi gördüğünü söyleyen Benzema, ''İlk başta geldiğimde bu büyük ilgi ve bu büyük karşılama beni şaşırttı. A Ittihad hayranlarının muhteşem karşılaması gibi. Onlar sadece şefkatli değil aynı zamanda tutkulular, bize heyecan veriyorlar ve biz de onları mutlu etmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Suudi Arabistan benim ikinci ülkem ve buradaki insanlar harika, futbolu seviyorlar ve büyük bir tutkuları var." şeklinde konuştu. 

SEZON PERFORMANSI  

Al Ittihad'da bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan Benzema, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

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