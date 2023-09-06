Bir dönem İngiltere Premier Lig'de fırtınalar estiren Andros Townsend Trednyol Süper Lig yolunda...



Uzun yıllar Crystal Palace, Tottenham ve Everton gibi kulüplerde top koşturan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Karagümrük ve Kayserispor'la görüşmelerde bulunuyor.



Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncunun tüm teklifleri dinledikten sonra kararını vereceği öğrenildi.



13 KEZ İNGİLTERE MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ



İngiltere Milli Takımı'nda da 13 kez forma giyen Townsend, son olarak Everton'da oynadı. Geçen sezon sakatlığı sebebiyle sadece 1 maçta forma giyebildi.







