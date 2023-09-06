Karagümrük ve Kayserispor karşı karşıya: Townsend

Fatih Karagümrük ve Kayserispor 32 yaşındaki İngiliz sağ kanat Andros Townsend'in transferi için karşı karşıya geldi.

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Karagümrük ve Kayserispor karşı karşıya: Townsend
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06 Eylül 2023 11:38
Bir dönem İngiltere Premier Lig'de fırtınalar estiren Andros Townsend Trednyol Süper Lig yolunda...

Uzun yıllar Crystal Palace, Tottenham ve Everton gibi kulüplerde top koşturan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Karagümrük ve Kayserispor'la görüşmelerde bulunuyor.

Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncunun tüm teklifleri dinledikten sonra kararını vereceği öğrenildi.

13 KEZ İNGİLTERE MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

İngiltere Milli Takımı'nda da 13 kez forma giyen Townsend, son olarak Everton'da oynadı. Geçen sezon sakatlığı sebebiyle sadece 1 maçta forma giyebildi.

 

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