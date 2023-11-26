Karagümrük'ten VAR hakemine tepki: 'Ahlaksızlar!'

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"AHLAKSIZLAR!"



VAR hakemine sert tepki gösteren Canel, "Bize göre bariz penaltıydı. Herkese VAR varken, bize VAR olmadı. Kendi arzularını adalet olarak görenleri ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel bir maç oldu, bizi izleyenlere güzel bir maç izlettik." dedi.



"ORTA HAKEMİ DE YAKTI!"



VAR hakemi Hüseyin Göçek'in orta hakem Arda Kardeşler'i de yaktığını söyleyen Canel, "Biz başından beri iyi şekilde çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Teknik ekip, masörler, idari kadro, yönetim... Ama 1 kişinin yüzünden biz buradan puan almadan dönüyoruz. 30-40 kişi hizmet ediyor ama VAR'daki 1 arkadaş (Hüseyin Göçek) yüzünden kaybediyoruz. Orta hakemi de yaktı. Verdiğimiz hizmetler boşa gidiyor." ifadelerini kullandı.

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