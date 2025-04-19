Karagümrük'te Orhan Ak'ın ayrılık açıklaması

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, Boluspor maçının ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'te Orhan Ak'ın ayrılık açıklaması
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19 Nisan 2025 23:46
Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, Boluspor maçının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.  Kazanmaları halinde çok ciddi bir fırsat yakalayacaklarını fakat istedikleri gibi olmadığını aktaran Ak, "Özellikle oyuna agresif baskılarla başladık, yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarıda geçiş oyununda uzaktan golü yedik ondan sonra hamleler yaptık ama maalesef maçı kazanamadık." ifadelerini kullandı.

Orhan Ak, Karagümrük'ün şampiyonluk için kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hem kaliteli hem deneyimli hem de genç potansiyelde oyuncuları var ama maalesef son haftalarda kazanamıyoruz, bunun da tek sorumlusu benim. Onun için oyuncularımızla da konuştum, yapılacak bir şey varsa yaparız diye. İnşallah bundan sonraki maçlarda Karagümrük'ün kazanıp, şampiyon olacağını düşünüyorum.

Oyunculara teşekkür ediyorum, özellikle Süleyman başkanımıza çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. Elimizden geleni yaptık ama olmadı bundan sonra Karagümrük takımına başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olacak ve Süper Lig'e çıkacaktır. Bugün itibarıyla vedalaştık."

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