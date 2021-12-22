Karagümrük'e 1 dakikada 2 kırmızı kart

Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 2 kırmızı kartla 9 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'e 1 dakikada 2 kırmızı kart
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22 Aralık 2021 20:48
VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin 37. dakikasında Hakem Erkan Özdamar, Fenerbahçe lehine penaltı ve Karagümrük aleyhine 2 kırmızı kararı çıktı.

Filip Novak, arka direkte kafa vuruşunu yaptı ve Viviano topu anda çeldi. Topun düştüğü noktada Pelkas vuruşunu yaptı, Karagümrük stoperi Burak Bekaroğlu golü önlemek isterken top koluna çarptı. Erkan Özdamar, tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken Burak Bekaroğlu'na da kırmızı kartını çıkardı.

Pozisyona itiraz eden Caner Erkin de Erkan Özdamar'dan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de kazanılan penaltıyı Mesut Özil gole çevirdi.


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