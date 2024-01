Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 4-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Valentin Eysseric, 66. dakikada penaltıdan Serdar Dursun, 75. dakikada Levent Mercan ve 85. dakikada Can Keleş attı.



Fatih Karagümrük, Rizespor galibiyetiyle birlikte ligde 3 maç sonra kazandı.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 24 puana yükseldi. Rizespor, 35 puanda kaldı.



Fatih Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor ile Mersin'de karşılaşacak. Rizespor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



28. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük'ün sol kanattan kullandığı kornerde Eysseric doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Gökhan Akkan direk dibinde topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.



38. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Levent Mercan'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında Eysseric'in penaltı noktasının sağından uçarak yaptığı şık kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.



40. dakikada Çaykur Rizespor beraberlik golüne yaklaştı. Bertolacci'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Sauer'in ceza yayının hemen gerisinden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak önce direğe sonra da kaleci Sirigu'ya çarparak uzaklaştı.



Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





64. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Olawoyin ile ceza sahası çizgisi üzerinde girdiği ikili mücadelede Serdar Dursun'un yerde kalması üzerine maçın hakemi Turgut Doman, serbest vuruş kararı verdi. Hakem Doman, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi.



66. dakikada topun başına geçen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı filelere göndererek Fatih Karagümrük'ün bu sezon ligde penaltıdan ilk golünü kaydetti: 2-0



75. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Pinchi'nin hatalı pası sonucunda Olawoyin'den önce araya giren ve topu kapan Levent Mercan, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar getirdikten sonra kaleyi düşündü. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta Olawoyin'e de çarpan top, kaleci Gökhan Akkan'ın sağından ağlarla buluştu: 3-0



85. dakikada Fatih Karagümrük dördüncü golü buldu. Halil İbrahim Pehlivan'ın dengesini kaybederek topu kaybetmesi üzerine meşin yuvarlağın sahibi olan Paoletti, pasını Can Keleş'e verdi. Bu oyuncu, uzak mesafeden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0



VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Turgut Doman, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu



VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun (Dk. 90 Koray Günter), Ceccherini, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 83 Paoletti), Rohden (Dk. 83 Feghouli), Teklic (Dk. 49 Can Keleş), Eysseric (Dk. 90 Samed Onur), Güven Yalçın, Serdar Dursun



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Shelvey (Dk. 83 Faye), Mithat Pala (Dk. 67 Pinchi), Sauer (Dk. 64 Minchev), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 46 Benhur Keser), Gaich



Goller: Dk. 38 Eysseric, Dk. 66 Serdar Dursun (Penaltıdan), Dk. 75 Levent Mercan, Dk. 85 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 28 Teklic, Dk. 90+4 Samed Onur (Fatih Karagümrük), Dk. 63 Mithat Pala, Dk. 90+2 Pinchi (Çaykur Rizespor)