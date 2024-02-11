Kanat bekleriyle zirveye: Xabi Alonso!

Avrupa'da bu sezon fırtına gibi esen Bayer Leverkusen, iki kanat bekinden aldığı skor katkısıyla dikkat çekiyor. Alman ekibi, Alejandro Grimaldo ve Jeremie Frimpong'tan toplam 35 kez skor katkısı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kanat bekleriyle zirveye: Xabi Alonso!
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11 Şubat 2024 14:02
Avrupa'da ve Almanya'da bu sezon yoluna kayıpsız devam eden Bayer Leverkusen, kanat beklerinden aldığı skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, sol kanat beki Alejandro Grimaldo ve Jeremier Frimpong'tan toplamda 35 kez skor katkısı aldı.

Sol kanat beki olarak görev yapan Grimaldo, 29 maçta 9 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu. Sağ kanat beki olarak forma giyen Frimbong ise 23 maçta 7 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı 31 maçta mağlubiyet almayan (27 galibiyet, 4 beraberlik) Bayer Leverkusen, ligde son olarak Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti. Xabi Alonso'nun ekibi, ligde Bayern Münih'in 5 puan önünde lider durumda bulunuyor.

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