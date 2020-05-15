Kampı terk etmek zorunda kaldı, Bayern maçında yok!

Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, eşinin babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiği için Bayern Münih maçında takımının başında olamayacak.Union Berlin'den yapılan açıklamada, "" ifadeleri kullanıldı.Union Berlin Başkanı Dirk Zingler ise, "Tüm düşüncelerimiz ve dualarımız, bu zorlu süreçte Fischer ailesiyledir. Takım ve teknik heyet, bu istenmeyen olay nedeniyle durumu kabullenmiş ve hazırlıklarını sürdürmektedir. Bu maça en üst düzey konsantrasyonla çıkacağız. Umarız Urs Fischer aramıza en iyi şekilde döner ve çalışmalarına devam eder." dedi.