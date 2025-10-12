12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Kadınlar Ligi'nde Emlak Konut ilk galibiyetini aldı!

Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde Emlak Konut, Kocaeli Kadın Basketbol'u 69-57 mağlup etti.

calendar 12 Ekim 2025 16:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kadınlar Ligi'nde Emlak Konut ilk galibiyetini aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut, Kocaeli Kadın Basketbol'u 69-57 yendi.
 Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Niyazi Yasin Kahraman, Süleyman Tepe

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 3, Thomas 20, Macaulay 14, Berfin Sertoğlu 9, Gueye 4, Ferda Yıldız 1, Delaere 16, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu

Kocaeli Kadın Basketbol: Martinez 5, Zabotkaite 4, İnci Güçlü 2, Yağmur Bul 3, Jones 23, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Reimer 9, Derin Yaya, Buket Ünal

1. Periyot: 17-13

Devre: 34-25

3. Periyot: 48-36

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
