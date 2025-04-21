Kadınlar Hentbolda Adasokağı, finale yükseldi

Kadınlar Süper Lig play-off yarı finalinde Bursa BŞB'yi ikinci maçta da mağlup eden Adasokağı, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Hentbolda Adasokağı, finale yükseldi
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21 Nisan 2025 17:03
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ikinci maçında Adasokağı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 23-21 yenerek finale yükseldi.

Konuk ekip, Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan maçın ilk yarısını da 11-9 önde bitirdi.

Eşleşmedeki ilk maçtan da 28-27 galip ayrılan Adasokağı, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Adasokağı, Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

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