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Kadınlar buz hokeyinde şampiyon İstanbul Buz Korsanları

İstanbul ekibi, aynı puanı bulunan Narmanspor'u averajla geçerek mutlu sona ulaştı.

Kaynak: AA
Kadınlar buz hokeyinde şampiyon İstanbul Buz Korsanları
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26 Şubat 2018 12:24
Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, İstanbul Buz Korsanları oldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynadığı 10 maçta 9 galibiyet alan İstanbul ekibi, aynı puanı bulunan Narmanspor'u averajla geçerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

İstanbul Buz Korsanları'nın şampiyon olduğu ligde oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR  O G M A Y Av. P
1 İstanbul Buz Korsanları 10 9 1 162 9 153 27
2 Narmanspor 10 9 1 114 9 105 27
3 Ankara Üniversitesi 10 5 4 80 41 39 13
4 Genç Ankaralılar 10 4 5 57 57 0 11
5 Buz Adamlar 10 2 8 22 133 -111 6
6 Ankara Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü 10 0 10 12 198 -186 -3
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