Kadınlar buz hokeyinde şampiyon İstanbul Buz Korsanları

Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, İstanbul Buz Korsanları oldu.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynadığı 10 maçta 9 galibiyet alan İstanbul ekibi, aynı puanı bulunan Narmanspor'u averajla geçerek şampiyonluk ipini göğüsledi.
İstanbul Buz Korsanları'nın şampiyon olduğu ligde oluşan puan durumu şöyle:
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynadığı 10 maçta 9 galibiyet alan İstanbul ekibi, aynı puanı bulunan Narmanspor'u averajla geçerek şampiyonluk ipini göğüsledi.
İstanbul Buz Korsanları'nın şampiyon olduğu ligde oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İstanbul Buz Korsanları
|10
|9
|1
|162
|9
|153
|27
|2
|Narmanspor
|10
|9
|1
|114
|9
|105
|27
|3
|Ankara Üniversitesi
|10
|5
|4
|80
|41
|39
|13
|4
|Genç Ankaralılar
|10
|4
|5
|57
|57
|0
|11
|5
|Buz Adamlar
|10
|2
|8
|22
|133
|-111
|6
|6
|Ankara Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü
|10
|0
|10
|12
|198
|-186
|-3