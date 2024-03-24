Juventus ve Inter, Raspadori'nin peşinde!

Juventus ve Inter, Napoli forması giyen Giacomo Raspadori ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus ve Inter, Raspadori'nin peşinde!
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24 Mart 2024 15:06
İtalyan devleri Juventus ve Inter, Napoli'den aynı isme göz dikti.

HEDEFLERİNDE RASPADORI VAR

İtalyan basınında yer alan habere göre, iki takımın da Napoli'nin 24 yaşındaki golcüsü Giacomo Raspadori ile ilgilendikleri belirtildi.

Raspadori'nin Napoli'de taktiksel nedenlerden dolayı düzenli oynamadığı, Juventus ve Inter'in ise İtalyan futbolcuya bu imkanı verebilecekleri öne sürüldü.

NAPOLI'NIN BEKLENTİSİ

Öte yandan Napoli'nin ise Raspadori'den beklentisinin 35 milyon euro olduğu kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Napoli'de bu sezon 39 maçta süre bulan Raspadori, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

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