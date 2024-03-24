Juventus ve Inter, Raspadori'nin peşinde!

İtalyan devleri Juventus ve Inter, Napoli'den aynı isme göz dikti.



HEDEFLERİNDE RASPADORI VAR



İtalyan basınında yer alan habere göre, iki takımın da Napoli'nin 24 yaşındaki golcüsü Giacomo Raspadori ile ilgilendikleri belirtildi.



Raspadori'nin Napoli'de taktiksel nedenlerden dolayı düzenli oynamadığı, Juventus ve Inter'in ise İtalyan futbolcuya bu imkanı verebilecekleri öne sürüldü.



NAPOLI'NIN BEKLENTİSİ



Öte yandan Napoli'nin ise Raspadori'den beklentisinin 35 milyon euro olduğu kaydedildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Napoli'de bu sezon 39 maçta süre bulan Raspadori, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.





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