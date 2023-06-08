Juventus'tan Zaniolo ve Morata hamlesi!

İtalya Serie A'da bu sezon puan silme cezası alan ve ligi 7. sırada tamamlayan Juventus transfer çalışmalarını hızlandırdı. Eski futbolcuları Alvaro Morata'nın yanı sıra Zaniolo ile de ilgilendiği belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus'tan Zaniolo ve Morata hamlesi!
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08 Haziran 2023 14:21
İtalya Serie A'da bu sezon puan silme cezası alması nedeniyle ligi 7.sırada noktayalan Juventus, Allegri yönetiminde yeni sezon transfer çalışmnalarına başladı.

Geçtiğimiz günlerde Angel Di Maria takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Juventus Di Maria'nın boşluğu Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile doldurmak istiyor.

La gazzetta dello sport'un haberine göre İtalyan devi, Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor. 30 Milyon euro'nun üstündeki serbest kalma bedelinin Juventus için yüksek olabileceği vurgulanırken Zaniolo'nun Di Maria'nın yerini dolduracak en uygun profil
olduğuda işaret edildi.

MORATA 3.KEZ DÖNEBİLİR

Öte yandan Juventus'un santrfor için ise eski oyuncusu Alvaro Morata'ya ilgisi bulunuyor. Morata'nın 3.defa Juventus forması giymek için istekli olabileceği konuşulurken Atletico Madrid'in bir yıllık sözleşmesi kalan golcünün serbest kalmasına izin verebileceği belirtildi.

İspanyol golcünün transferi Dusan Vlahovic'in akıbetine göre şekillenecek.

 
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