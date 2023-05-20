Juventus'ta ayrılık listesi!

Juventus'un gelecek sezon bambaşka bir takımla mücadele edebileceği öne sürüldü.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Torino ekibi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi durumunda takımda küçülmeye gidebilir.



YERİ GARANTİ OLAN AZ İSİM VAR



Takımda Şampiyonlar Ligi'ne gidilememsi durumunda çok az kişinin yerinin garanti olduğu belirtildi. Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin yeri garanti isimler arasında olduğu kaydedildi. 55 yaşındaki teknik adamın 2025 yılına kadar sözleşmesinin devam ettiği ve yıllık 7.5 milyon euro maaş ve bonuslarla birlikte ağır bir kontrata sahip olduğu aktarıldı. Bu nedenle 57 yaşındaki teknik adam ayrılmayı istemediği sürece yolların ayrılmayacağı öne sürüldü.



Juventus'un, olası Devler Ligi'ne gidememe senaryosunda PSG'den kiralanan Leandro Paredes'i takımda tutmayacağı belirtildi. Paredes'in yanı sıra sözleşmeleri sona eren ve yıllık ücretleri son derece yüksek olan Adrien Rabiot ve Juan Cuadrado gibi isimlerle de yola devam edilmeyeceği ifade edildi.



ANGEL DI MARIA - PAUL POGBA



Juventus'ta sözleşmesi bitecek bir diğer isim Angel Di Maria'nın da durumunun belirsiz olduğu kaydedildi. Öte yandan sezon başında takıma geri dönen Paul Pogba'nın talep etmesi halinde ayrılığına izin verileceği iddia edildi.



EN BÜYÜK SATIŞ HEDEFLERİ



Juventus'un en satabileceği en büyük isimler olarak Dusan Vlahovic ve Federico Chiesa olarak gösterildi. İki yıldızın da özellikle Premier Lig'den birçok takımın takibinde olduğu öne sürüldü. Özellikle Chiesa'nın dokunulmaz olarak görülmediği vurgulandı.



Wojciech Szcesny, Alex Sandro, Daniele Rugani ve Moise Kean gibi isimlerin de satışının göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Sezon başında Marsilya'dan kiralanan Arkadiusz Milik'in ise teknik direktör Allegri için önemli isimlerden biri olduğu ve durumunun yeniden değerlendirelebileceği aktarıldı.



UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla'ya kaybederek turnuvaya veda eden Juventus, şu an ligde 3. sırada yer alıyor. Torino temsilcisi, ligi bu sırada bitirmesi durumunda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilecek.



