Juventus sahasında son şampiyon Chelsea'yi yendi

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Juventus, son şampiyon Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Juventus sahasında son şampiyon Chelsea'yi yendi
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29 Eylül 2021 23:55
Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus, son şampiyon Chelsea'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ev sahibi Juventus ikinci yarıya golle başladı. Bernardeschi'nin asistiyle Federico Chiesa 46'da topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca Juventus, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Juventus 6 puana yükseldi ve grupta liderliğe yükseldi. Chelsea ise 3 puanda kaldı.


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