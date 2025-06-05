Juventus, Pierre Kalulu için opsiyonu kullandı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, kiralık sözleşmesi biten Pierre Kalulu için satın alma opsiyonunu kullandı.



25 yaşındaki genç Fransız, İtalyan devi Juventus ile 2029 yılına kadar anlaştı.



Fransız orta saha için Juventus, satın alma opsiyonunda bulunan 14 milyon euroyu kulübü Milan'a ödeyecek.



Juventus'un resmi sosyal medya hesabından ise şu açıklama paylaşıldı;



"Harika bir doğum günü! Pierre Kalulu bizimle kalıyor.⚪️⚫️



Doğum günün kutlu olsun, Pierre - Bir sonraki zorluklara beraber hazırız 💪"



Kalulu, bu sezon Juventus formasıyla 29 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.



















