Juventus, Lazio'nun yıldızını bitiriyor

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Juventus, Felipe Anderson'u kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus, Lazio'nun yıldızını bitiriyor
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09 Nisan 2024 16:42
Serie A'da şampiyonluk yarışından erken kopan ve gelecek sezon bunu yaşamamak isteyen Juventus transfer çalışmalarını hızlandırdı.

BREZİLYALI YILDIZ GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, Lazio forması giyen Felipe Anderson'u kadrosuna katmak üzere.

Haberin detaylarında Juventus, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusuyla anlaştı ve yakında açıklaması beklendiği söylenildi.

43 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Lazio formasıyla 43 resmi maça çıkan Felipe Anderson bu karşılaşmalarda 3 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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