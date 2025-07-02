Juventus, Jonathan David transferinde sona geldi!

Juventus'un anlaşmaya vardığı Kanadalı golcü Jonathan David, sağlık kontrollerinden geçmek üzere cuma günü Torino'ya gelecek.

calendar 02 Temmuz 2025 20:54 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 21:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, Jonathan David transferinde sona geldi!
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Inter ile anılan Jonathan David ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Juventus, Lille ile yollarını ayıran Kanadalı golcü Jonathan David'i cuma günü sağlık kontrollerinden geçirecek. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ

David , Haziran 2030'a kadar sürecek 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak .

Jonathan David, geride kalan sezonda Lille formasıyla 49 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 25 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

 

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