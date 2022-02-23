Juventus, İspanya'dan avantajla dönüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Villarreal ile Juventus, İspanya'da 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus, İspanya'dan avantajla dönüyor!
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23 Şubat 2022 00:52
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Villarreal, Juventus'u konuk etti.

Ceramica Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Juventus'un golünü 1. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Villarreal'in eşitlik sayısı ise 66'da Parejo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Juventus, rövanş öncesinde avantajlı skoru elde etmiş oldu.

Eşleşmenin rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü İtalya'da Allianz Arena'da oynanacak.

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