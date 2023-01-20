Juventus için puan silme talebi!

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcılığının, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan Juventus için 9 puan silme cezası talep ettiği bildirildi.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus hakkında Torino Cumhuriyet Savcılığındaki adli sürecin dışında yürüttüğü kendi soruşturmasını geçen mayısta kapatmasına rağmen aralık ayında yeniden başlatan FIGC'e bağlı spor savcılığının istediği cezalar belli oldu.



Buna göre, FIGC Spor Savcısı Giuseppe Chine, Juventus için 9 puan silme cezası istedi.



Siyah-beyazlı kulüpte, haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı gösterme gibi mali yolsuzluklardan sorumlu oldukları gerekçesiyle Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici için 20 ay 10 gün, Eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli için 16 ay, Eski Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, eski yöneticiler Paolo Garimberti ile Maurizio Arrivabene için 12'şer ay, yönetici Federico Cherubini için de 10 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası istedi.



Diğer yandan, Juventus ile beraber benzer suçlardan yargılanan diğer 8 kulüp (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli ve Novara) için farklı meblağlarda para cezası ve yöneticileri için de farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezaları istendiği basına yansıdı.



İtalyan basınında, Juventus için istenilen cezanın onaylanması halinde, kulübün gelecek yıl Avrupa kupalarına katılma ihtimalinin bir hayli düşüreceğine dikkat çekildi.



Spor savcılığının Juventus için istediği cezaların, Torino Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü Prisma soruşturmasında ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle ilk soruşturma dosyasında istenilen cezalara göre daha ağır olduğu belirtildi.



FIGC'in Nisan 2022'de açtığı ilk soruşturma dosyasında sorumlu yöneticiler için belirli sürelerde hak mahrumiyeti cezası istenmişti. FIGC yargısı, Mayıs ayında tüm kulüpleri aklamıştı.



"Prisma" soruşturması



Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı.



Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.



Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.



Başsavcılığın soruşturmasını geçen ekim ayında tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.



Juventus'ta Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etmişti.



Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirmişti.



UEFA da 1 Aralık'ta olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma açmıştı



Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık'ta yeniden başlatmıştı.





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