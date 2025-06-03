İspanya'nın Real Betis takımından ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'nin Manchester United'a geri dönmesi beklenmiyor. 25 yaşındaki oyuncu, İtalya Serie A devi Juventus'un transfer listesine girdi.UOL Esporte'nin haberine göre, Juventus yönetimi, sezon başından bu yana yakından takip ettiği Antony için yaz transfer döneminde somut adımlar atmayı planlıyor. Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Antony'nin, Betis'teki kiralık döneminin ardından İngiliz ekibine dönme ihtimali çok düşük görülüyor. Bu nedenle Brezilyalı yıldızın kariyerine yeni bir kulüpte devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Brezilya Milli Takımı'na da seçilen Antony, Real Betis formasıyla Avrupa'da yeniden parladı. Ocak ayından bu yana 26 maçta görev alan yıldız futbolcu, 9 gol atıp 6 asist yaptı ve takımıyla birlikte UEFA Konferans Ligi finaline yükseldi. Ancak finalde Betis, Chelsea'ye mağlup oldu.