Juventus, Antony'yi yakın takipte!

Juventus, kiralık olarak forma giydiği Real Betis'e veda ederek Manchester United'a geri dönen Antony için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Brezilyalı kanat oyuncusunun Manchester'da kalma ihtimali düşük görünüyor.

calendar 03 Haziran 2025 16:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, Antony'yi yakın takipte!
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İspanya'nın Real Betis takımından ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'nin Manchester United'a geri dönmesi beklenmiyor. 25 yaşındaki oyuncu, İtalya Serie A devi Juventus'un transfer listesine girdi.

JUVENTUS YAKIN TAKİPTE

UOL Esporte'nin haberine göre, Juventus yönetimi, sezon başından bu yana yakından takip ettiği Antony için yaz transfer döneminde somut adımlar atmayı planlıyor. Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Antony'nin, Betis'teki kiralık döneminin ardından İngiliz ekibine dönme ihtimali çok düşük görülüyor. Bu nedenle Brezilyalı yıldızın kariyerine yeni bir kulüpte devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BETİS'TE KÜLLERİNDEN DOĞDU

Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Brezilya Milli Takımı'na da seçilen Antony, Real Betis formasıyla Avrupa'da yeniden parladı. Ocak ayından bu yana 26 maçta görev alan yıldız futbolcu, 9 gol atıp 6 asist yaptı ve takımıyla birlikte UEFA Konferans Ligi finaline yükseldi. Ancak finalde Betis, Chelsea'ye mağlup oldu.



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