Juve, Spezia'yı Morata ile yıktı!

İtalya Serie A 28. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Spezia ile karşılaştı.
Allianz Stadium'da oynanan maçı Juventus 1-0 kazandı.
Torino ekibine galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Juventus bu sonuçla puanını 53'e çıkardı. Spezia ise 26 puanda kaldı.
Ligin 29. haftasında Juventus, Sampdoria deplasmanına gidecek. Spezia ise Cagliari'yi konuk edecek.
Allianz Stadium'da oynanan maçı Juventus 1-0 kazandı.
Torino ekibine galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Juventus bu sonuçla puanını 53'e çıkardı. Spezia ise 26 puanda kaldı.
Ligin 29. haftasında Juventus, Sampdoria deplasmanına gidecek. Spezia ise Cagliari'yi konuk edecek.