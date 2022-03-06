Juve, Spezia'yı Morata ile yıktı!

İtalya Serie A 28. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Spezia'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juve, Spezia'yı Morata ile yıktı!
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06 Mart 2022 21:52
İtalya Serie A 28. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Spezia ile karşılaştı.

Allianz Stadium'da oynanan maçı Juventus 1-0 kazandı.

Torino ekibine galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Alvaro Morata kaydetti. 

Juventus bu sonuçla puanını 53'e çıkardı. Spezia ise 26 puanda kaldı. 

Ligin 29. haftasında Juventus, Sampdoria deplasmanına gidecek. Spezia ise Cagliari'yi konuk edecek.
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