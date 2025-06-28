Jürgen Klopp'tan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki!

"Kulüpler Dünya Kupası, futbolda uygulanan en kötü fikir"

"Ne fiziksel ne de zihinsel olarak iyileşme mümkün"

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Red Bull futbol organizasyonunun başına geçen Jürgen Klopp, 2025'te ilk kez düzenlenecek yeni formatlı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki gösterdi. Alman teknik adam, bu turnuvanın futbol adına büyük bir hata olduğunu söyledi.Alman futbol adamı eleştirilerinesözleriyle FIFA'ya yüklenerek devam etti.Yoğun maç takviminin futbolcular üzerindeki etkisine dikkat çeken Klopp, turnuva trafiğinin sürdürülemez olduğunu vurguladı:Jürgen Klopp'un bu çıkışı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle oyuncu sağlığı ve fikstür yoğunluğu konuları bir kez daha gündemin merkezine oturdu.