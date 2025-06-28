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Jürgen Klopp'tan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki!

Eski Liverpool teknik direktörü ve Red Bull'un Futbol Takımları Global Başkanı Jürgen Klopp, FIFA'nın yeni formatıyla düzenleyeceği Kulüpler Dünya Kupası için çok konuşulacak ifadeler kullandı.

calendar 28 Haziran 2025 22:46 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 22:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jürgen Klopp'tan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki!
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Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Red Bull futbol organizasyonunun başına geçen Jürgen Klopp, 2025'te ilk kez düzenlenecek yeni formatlı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki gösterdi. Alman teknik adam, bu turnuvanın futbol adına büyük bir hata olduğunu söyledi.

"Kulüpler Dünya Kupası, futbolda uygulanan en kötü fikir"

Alman futbol adamı eleştirilerine "Oyuncular, gelecek sezon daha önce hiç yaşamadıkları sakatlıklarla karşılaşabilir. Bu yoğun tempoya dayanamazlar." sözleriyle FIFA'ya yüklenerek devam etti.

"Ne fiziksel ne de zihinsel olarak iyileşme mümkün"


Yoğun maç takviminin futbolcular üzerindeki etkisine dikkat çeken Klopp, turnuva trafiğinin sürdürülemez olduğunu vurguladı:

"Geçen yıl Copa America ve Avrupa Şampiyonası vardı, bu yıl Kulüpler Dünya Kupası var. Gelecek yıl ise Dünya Kupası oynanacak. Bu tempo, oradaki oyuncular için ne fiziksel ne de zihinsel olarak gerçek bir iyileşme anlamına geliyor."

Jürgen Klopp'un bu çıkışı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle oyuncu sağlığı ve fikstür yoğunluğu konuları bir kez daha gündemin merkezine oturdu.

 

 


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