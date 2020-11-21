Joshua King: 'Omar'la mili takımda hep beraberiz'

Norveç Milli Takımı oyuncusu Joshua King, koronavirüse yakalanması üzerine açıklamalarda bulundu. JOshua King, Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hakkında da konuştu.



Norveç'te yaşanan koronavirüs dramasının kurbanlarından birisi olan King, hastalığı süresince yaşadıklarını anlattı.



"HEP BERABERİZ"



28 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Omar ve ben milli takımda beraberiz. Birçok şeyi beraber yapıyoruz. Omar'dan sonra 3 test yaptırdım ve 3'ü de negatifti. Son yaptırdığım test pozitif çıktı. Şimdi ise iyi hissetmiyorum. Vücudumda ağrılar var ve zayıf hissediyorum. Korktuğumu söyleyemem." dedi.



