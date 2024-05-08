UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler bugün ve perşembe günü oynanacak maçlarla belli oluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor
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08 Mayıs 2024 13:32
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler, bugün ve perşembe günü yapılacak maçların ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde Club Brugge-Fiorentina ve Olympiakos-Aston Villa maçları yapılacak.

İlk maçta 3-2 galip gelen İtalya temsilcisi Fiorentina'nın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacağı rövanş karşılaşmasında FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak.

Yunanistan'ın Olympiakos takımı ise ilk maçı 4-2 kazandığı yarı final rövanşında İngiltere ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapılacak mücadele, perşembe günü TSİ 22.00'de oynanacak. İki müsabaka da EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.

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